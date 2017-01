Szuper hangulatjavító ételek

Forrás: Sztárklikk/Házipatika

Veresné dr. Bálint Márta dietetikus, a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének docense szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként ezeket is érdemes beépíteni az étrendbe, különösen azoknak, akinek hosszú időn át rossz a hangulata, vagy krónikus fájdalmuk van - írja a Házipatika A gyulladásos és a neuropátiás fájdalmat egyaránt csillapítja egy tradicionális kínai gyógynövény gyökeréből nyert kivonat. Az új hatóanyag ráadásul függőséget sem okoz. Kattintson!Bizonyos ételek egyértelműen befolyásolják hangulatunkat, a bennük lévő aminosavakból ugyanis az emésztés során agyi, idegi ingerületátvivő anyagok keletkeznek. Ilyen aminosav például a húsokban, tejben, tojásban és szójában található triptofán, amiből az egészséges alváshoz, a depresszió megelőzéséhez nélkülözhetetlen szerotonin képződik.Ahhoz azonban, hogy ez az átalakulás zavartalanul megtörténjen, cink tartalmú élelmiszereket, például bárány- vagy marhahúst, rákot, osztrigát, illetve hüvelyeseket vagy olajos magvakat is kell fogyasztani - mondja a szakember.A szerotoninszint emelkedését segíti még a cukor, illetve a keményítőben gazdag élelmiszerek, például a tészta, a barnarizs, a burgonya és a kenyér, de termelődésében fontos szerepe van a B6-vitaminnak is, amit a búzacsíra, a zabpehely, a máj, a banán, a halak és a teljes kiőrlésű gabonafélék tartalmaznak legnagyobb mennyiségben.A minimum ötven százalékos kakaótartalmú, főként keserű csokoládék emellett, a bennük lévő fenil-etilamin miatt szintén hozzásegíthetnek a jó hangulathoz. Gyakori fogyasztását azonban cukortartalmuknak köszönhetően fogkárosító, és energiatartalmuk miatt elhízáshoz hozzájáruló hatásuk miatt nem javasolja a dietetikus, de főétkezések után egy-egy kockával ez is megengedett.Bizonyos élelmiszereknek fájdalomcsillapító hatásuk is van, a bennük lévő omega-3 zsírsavakból ugyanis a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagok képződnek.A mélytengeri halak (makréla, hering, szardínia, lazac, tonhal) és a busa, valamint a lenmag-, dió- és repceolaj rendszeres fogyasztása a gyulladással járó krónikus, reumás fájdalmakat enyhítheti. Veresné dr. Bálint Márta azt javasolja, hogy aki krónikus fájdalommal küzd, heti két alkalommal egyen halfélét, esetleg orvosi konzultáció után szedjen az előírt mennyiségben omega-3 zsírsav kapszulát. A bogyós gyümölcsök is segíthetnek: a málnában, szederben, szőlőben, ribizliben, egresben, eperben és áfonyában a fájdalomcsillapító hatású aszpirinhez hasonló vegyületek, szalicilátok, valamint antioxidánsok találhatók. Ezek rendszeres fogyasztása enyhe fejfájás, krónikus ízületi fájdalom esetén javíthat az állapoton.Jó tudni, hogy a testmozgás hatására a szervezetben természetes fájdalomcsillapító anyag, endorfin képződik, aminek serkentéséhez egyes csípős fűszerek, így a chili és az erős paprika is hozzájárul. Emellett a kávéban, kólában, teában, csokiban található koffein is csökkentheti a fejfájást, de túlzott mennyiségben ezek hangulatingadozást, álmatlanságot válthatnak ki. A fejfájást egyébként sokszor egyetlen pohár víz is enyhítheti, ha ugyanis valaki nem iszik eleget, a vérkeringés rosszabb lesz, így nem jut elég oxigén az agyba.A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek az élelmiszerek nem gyógyszerek, és nem helyettesítik azokat. A változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként azonban hozzájárulnak közérzetünk javulásához, az enyhébb fájdalmak enyhítéséhez. Érdemes ezért rendszeresen fogyasztani belőlük. Jó tanácsként elmondható, ha az idénygyümölcsöket kisebb adagokban lefagyasztjuk, egész évben elérhetőek lesznek.