Természetes gyógymódok a pattanások ellen

Elsősorban az étrenden kell változtatni, kevesebb pattanást előidéző élelmiszert ajánlott fogyasztani. Fontos, hogy az étrendünk kevesebb tejterméket és sült (zsíros) ételt tartalmazzon, ezen kívül számos hatékony természetes gyógymód létezik a pattanásos bőr kezelésére - írja a Napidoktor.Az alábbiakban bemutatjuk az egészséggel foglalkozó szakemberek néhány javaslatát a pattanásos bőr elkerülésével és kezelésével kapcsolatban.Sok iskolásnak, kiskamasznak pattanásos bőre van, de még a felnőttek körében is előfordul. Érdekes, hogy kevesebb pattanásos bőrrel rendelkező iskolás van például Kenyában, Zambiában, Malajziában, Japánban, mint a nyugati világunkban. De ha mégis kétségbe vonnánk az étrend és a pattanásos bő rközötti összefüggést, akkor minden bizonnyal nem olvastuk a 2002-ben megjelent paleodiétáról szóló tudományos dolgozatot, mely tiltja a magvak, a tejtermékek, a babfélék, a szójabab, a mogyorófélék stb. fogyasztását, viszont támogatja a húsfélék, a zöldségek, a gyümölcsök, az omega zsírok stb. fogyasztását.A pattanásos bőr kialakulhat a tejtermékre való allergiás reakció következtében, a tejtermékek zsírtartalma súlyosbíthatja az állapotot. A mai világban kapható tejtermékek és más állati eredetű termékek gyakran tartalmaznak hormonokat és szteroidokat, melyek megbontják a test természetes hormonális egyensúlyát. Ha nem vagyunk allergiásak a tejtermékekre, nyugodtan fogyaszthatunk savanyú termékeket, például sovány joghurtot, hogy megőrízzük a bélflóránk egészségét.Kerüljük a cukorféléket! A cukor károsítja az immunrendszer funkcióit. Számos pattanásos bőrrel rendelkező egyén szövettani vizsgálata a szövetek csökkent szőlőcukor (glukóz) toleranciájáról tanúskodik.A bőr olyan szerv, amely kiválasztja a hulladékot a szervezetből, a pattanásos bőr azt mutatja, hogy a bőrön keresztül a toxinok kiürülnek a szervezetből. A klasszikus magyarázat a pattanásos bőrre eléggé hiányos. Eszerint a pattanásos bőrt a baktériumok idézik elő, de ez nem teljesen igaz. Gyakran a pattanásos bőr azt mutatja, hogy a test próbál megszabadulni valamitől. A pattanásos bőr elsőszámú okozója a tej fogyasztása - a tehéntej. Bármelyik tejtermék, - de elsősorban a folyékony tej, a sajt, avaj és az olyan dolgok, mint például a fagyi mind-mind elősegítik a pattanások megjelenését a bőrön.Az eredmény egy allergiás reakció fellépése, mely pattanásos bőrt eredményez. A pattanásos bőr egy másik okozója a feldolgozott étel, ide tartoznak az összes egészségtelen ételek, a finomított ételek (fehér liszt, fehér cukor és más finomított cukrok), a feldolgozott húsok, a telítetlen zsírok, a margarinok és egyéb feldolgozott ételek, baromfi- és tejtermékek, melyek különböző vegyületeket és hormonokat tartalmaznak. Néha egyszerűen az ételekre való allergia kikezelése és az egészségtelen vagy feldolgozott ételek elkerülése elegendő a pattanások megelőzéséhez. De ha hormonális problémáink vannak, az étrend megváltoztatása nem elegendő a pattanásos bőr megelőzésére.Bármennyire is igaz a serdülőkorban előforduló hormonális változások és pattanásos bőr közti összefüggés, a bőr rendellenessége nemcsak a tinédzsereket érinti. Sok felnőtt is szenved a pattanásos bőrtől. Számos pattanásos bőrrel rendelkező felnőttnek emelkedett szintű férfi jellegű hormonjai vannak, amelyek serkentik a faggyútermelődést. Ennek okai a genetikai faktorok vagy, ahogy Dr. Frank A. Oski mondja, a tehéntejnek a fogyasztása a felelős. Kb. 80 %-a a fejős teheneknek vemhes, ilyen módon a tejükben megtalálható a progeszteronnak nevezett hormon.A pattanásos bőr megelőzése érdekében a természetes terápia legalapvetőbb követelménye a helyes táplálkozás. A telítetlen zsírokat és hidrogénezett olajokat kerülni kell. A pattanásos bőrre hajlamos egyéneknél egyes ételek is kiválthatják a pattanások megjelenését. Egyeseknél a cukor vagy a csoki válthatja ki, másoknál pedig a tejtermékek. A túlzottan jódozott só is felelős lehet. Egyes személyek esetében a fűszeres ételek vonhatók kérdőre. Egy kis kísérletezéssel és megfigyeléssel mi magunk is megtudhatjuk, hogy melyek azok az ételek, amik előidézhetik a pattanások megjelenését.Itt most nem a csokoládé elhízást elősegítő jellegéről van szó, nem ez aggaszt bennünket, hanem a csokoládéban található vegyi stimulánsok, legfőképpen a feniletilamin és a teobromin; a koffeint és cukrot tartalmazó csokoládé pedig kétszeresen is hat a pattanások megjelenésére. Egyes emberek esetében jót tesz a tejtermékek elkerülése, főképpen a tejszín és a sajt kerülése. A gyümölcsök, érdekes módon nem okoznak pattanásos bőrt a magas cukortartalmuknak köszönhetően, viszont a zöldségek okozhatnak.