Többet szexelünk karácsonykor?

A karácsonyi ünnepek fellendítik a nemi életet

A tél hátralevő részében csökkenhet a libidó

A sikeres nemi élet titka a partnerrel folytatott párbeszéd

Forrás: Sztárklikk/Napidoktor

Sokan úgy vélik, a nyár a "szerelem évszaka". Egy hosszabb szabadság alatt kikapcsolódunk, szórakozunk, és a szerelemre illetve a szexre összpontosítunk. Ha stabil párkapcsolatban élünk, a melegebb évszakban felszabadulunk a stressz alól, és több időt töltünk párunkkal. Elmehetünk új helyekre, vagy akár otthon is maradhatunk, hogy újra felizzítsuk kapcsolatunkat egyszerű, de varázslatos pillanatokkal, például egy romantikus vacsorával a csillagok alatt. A szinglik számára is ilyenkor jön el az idő, hogy kimozduljanak, élvezzék a bulikat - írja a napidoktor Ez biztosan igaz, ám a tél is fokozhatja a nemi vágyat - főként Karácsony táján: ilyenkor boldogabbnak érezzük magunkat, jönnek az ünnepnapok, kint pedig hideg van és rossz az idő. Nincs is jobb annál, mint otthon maradni a kedvesünkkel vagy hálótársunkkal.A rendelkezésre álló vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a szerelem és a vágy szezonális jellegű, és két csúcsidőszaka van: az egyik kora nyáron, a másik Karácsony körül. Ezt "ünnepi hatásnak" nevezik. A 2013-as brit születési statisztikák szerint a december az a hónap, amikor leggyakrabban esnek teherbe a nők. Másrészt viszont az emberek Karácsony előtt óvszerkészleteket halmoznak fel: kétszer annyi óvszert adnak el a Karácsonyt megelőző héten, mint a rákövetkező héten.Az ünnepek elmúlnak, és a hideg időjárás csökkentheti az emberek szexuális energiáit. Egy vizsgálat kimutatta, hogy a tesztoszteron szint (ami a férfiaknál és a nőknél is kulcsszerepet játszik a libidó növelésében) télen a legalacsonyabb, míg más kutatók szerint ez az evolúciós fejlődéssel és a téli álommal függ össze. Ez azonban élénk vita tárgya: a nyári szexuális aktivitás jellemzően alkalmi partnerek felé irányul, a téli aktivitás a pedig közös múlttal rendelkező szerelmi partnerek között támad fel.Az egészséges szerelmi és szexuális élet fenntartásának aranyszabálya, hogy sose feledkezzünk meg a párbeszéd fontosságáról: ez a hosszú párkapcsolat, ugyanakkor a kielégítő szexuális élet záloga is egyben. Ha élvezni akarjuk a szexet, ismernünk kell a partnerünk vágyait (és viszont). A nyílt párbeszéd egyúttal a szexuális diszfunkciókkal, például a korai magömléssel kapcsolatos szégyenérzet elleni fegyver is: a korai magömlés egy kezelhető, gyógyszerrel korrigálható betegség, de ehhez az első lépés, hogy a partnerrel együtt szembenézzünk a problémával, és kérjünk segítséget orvosunktól.