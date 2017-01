Újabb okok csokievésre

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A 21 ezer brit adatával 12 évig készült kutatás ráadásul azt mutatja, hogy a keserű és a tejcsokoládé egyaránt jót tehet az egészségnek.A szívbetegség kockázatának kitett embereknek általában azt tanácsolják, hogy kerüljék az édes és hizlaló élelmiszerek fogyasztását. A Heart orvosi szakfolyóiratban megjelent friss tanulmány szerzői azonban így nyilatkoztak:"Úgy tűnik, nincs olyan bizonyíték, amely indokolná, hogy ellenjavalljuk a csokoládé fogyasztását azoknak, akiket aggaszt a szív-érrendszeri megbetegedések kockázata."Az Aberdeeni, Manchesteri, Cambridge-i és Kelet-Angliai Egyetemek kutatói kimutatták, a rendszeres csokoládéfogyasztók, akik közül néhányan napi 100 gramm csokoládét is elfogyasztottak, 11 százalékkal kisebb valószínűséggel szenvednek szívrohamot, agyvérzést vagy más szív-érrendszeri panaszt, mint azok, akik egyáltalán nem esznek csokoládét. A rendszeres csokoládéfogyasztás ezenkívül a szívpanaszok okozta halálozás 25 százalékkal alacsonyabb kockázatával is összefüggött.A kutatók ugyanakkor azt is hozzátették, hogy vizsgálatuk csupán a statisztikai trendeket elemezte, tehát nem lehet belőle ok-okozati összefüggésre következtetni - írja az Ötvenentúl Azt is elmondták, hogy az eredményeket valamelyest módosíthatta az a tény, hogy a szívbetegség magasabb kockázatával rendelkezők nagy eséllyel tartózkodnak a csokoládétól, így a rendszeres csokoládéfogyasztók talán eleve egészségesebbek. Ettől eltekintve a bizonyítékok általánosságban arra utalnak, hogy a rendszeres csokoládéfogyasztás - valószínűleg magas flavonoidtartalma miatt - összefüggésbe hozható a kedvező szív-érrendszeri hatásokkal.