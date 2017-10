Szerző: Tóth Bertalan

Mert a jelenlegi miniszterelnök, mint egyfajta késői Don Quijote, vagy inkább Sancho Panza sokkal inkább küzd a saját, kitalált démonaival: Brüsszellel, Sorossal, kommunistákkal, nihilistákkal, alpinistákkal, biciklistákkal, "erőspistákkal" meg még ki tudja, kikkel.Olyannyira értelmetlen ügyek ezek, hogy még Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője sem tudta megvédeni a nemzeti konzultációnak csúfolt gyűlöletkampányt, sőt fideszes korábbi miniszterek, Martonyi János és Stumpf István is bírálta a kormány tevékenységét, Navracsics Tibor több fideszes képviselő példaképe pedig cáfolta a konzultáció állításait.Ezekre az ostoba és értelmetlen ügyekre a Fidesz "nemstróman" háttérembereinél, többek között Rogán Antal szomszédjánál, az elmúlt években mintegy 100 milliárd forintot költött a Kormány, miközben az elosztható adóforintokból az elmúlt hét és fél évben sokkal kevesebb jutott a szociális és jóléti kiadásokra, oktatásra, egészségügyre.Ha valami ellen egy politikusnak küzdenie kell, az a szegénység. És itt nem a saját családjának vagyoni helyzetére kell gondolnia, ahogyan azt a Fidesz vezetői teszik, különösen az első számú vezetőjük, akinek családjában már javában szövik az offshore-os terv hálóját. Mert az államilag szervezett fideszes maffiahálózat családtagjai valóban nem szegények. Mindenki pontosan látja az urizáló fideszes elit életét, a helikopterezés iránti vonzalmukat, az EU-s pénzek lerablását, Mengyi Rolandot, Simonka Györgyöt, Farkas Flóriánt, a képmutatást és rongyrázást.De látjuk azt is, hogy a kiváltságosok kormánya az elmúlt nyolc évben- tovább mélyítette a magyar társadalomban meglévő egyenlőtlenségeket és feszültségeket;- társadalmi csoportokat hagyott az út szélén és hergelt egymás ellen;- azoknak adott többet, akiknek eleve több van;- a nyugdíjrendszer szétverésével, a magánnyugdíj pénzek lenyúlásával, a korai nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetésével, a rokkantnyugdíjak megszűntetésével több százezer ember jövedelmi helyzetét bizonytalanította el.- a családtámogatásból pedig azoknak ad többet, akiknek többszázezer forintos fizetésük van, és a lakhatás terén is a jól keresők élvezhetik a milliós CSOK-ot.Nem véletlenül beszélnek a közgazdászoktól a szociológusokig a dolgozói szegénységről, a gyermekszegénységről, a fiatalok munkanélküliségéről, a lakhatási válságról, az oktatás szétveréséről, az egészségügy tragikus helyzetéről, a fogyatékkal élők kiszolgáltatottságáról vagy az elszegényedő, magára hagyott idős emberekről.Ezért mondjuk, hogy tegyünk igazságot! A Fidesz-kormánynak 2018-ban mennie kell, mert- havonta ezer családot raknak az utcára Magyarországon;- 100 ezer család nem tudja fizetni a jelzáloghitelét;- 2010 óta se a családi pótlék, se az öregségi nyugdíjminimum egy fillérrel sem emelkedett;- Mészáros "nemstróman" Lőrincnek 11 millió forintos az órabére, eközben az ápoló és tanár nem tud megélni a fizetéséből;- az egyszülős családok fele, ahol félmillió gyereket nevelnek, mélyszegénységben él! Mert a Fideszt csak a gazdagok érdeklik;- a Fidesz megszüntette a minimálbér adómentességét, és ezt a pénzt is odaadta a gazdagoknak;- egymillió magyar ember nem tudja befűteni a lakását, és kétmilliónak van rezsitartozása;- a kétmillió magyar nyugdíjas több mint a fele 100 ezer forintnál is kevesebből tengődik!A magyar embereknek biztos megélhetésre, igazságos Magyarországra van szükségük: a gyermekeknek, a felnőtteknek és az időseknek egyaránt.Ezért teszünk igazságot 2018-ban-Igazságot teszünk a fizetések terén, adómentessé tesszük a minimálbért.-Igazságot teszünk a nyugdíjak terén, megduplázzuk a nyugdíjminimumot, felzárkóztatjuk a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat.-Igazságot teszünk az energiaszámlákban, harmadával csökkentjük a gáz árát a kisfogyasztóknak, és nem hagyjuk fűtetlen lakásaikban megfagyni az egyedülálló időseket.Közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért!