A magyar demokratikus politika végórája

Szerző: Vásárhelyi Mária

Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ezért nem túl nagy ár az összefogás a "néppártosodó" Jobbikkal.Ám akik így vélik, azok túl sok mindent szem elől tévesztenek. Legelsősorban is azt, hogy ha még hinnénk is abban, hogy a Jobbik felhagyott korábbi rasszista, kirekesztő, antiszemita politikájával, a támogatói akkor is ugyanúgy gondolkodnak, mint amikor úgy döntöttek, hogy erre, az akkor még nyíltan neonáci pártra szavaztak.Persze, hitegethetjük magunkat azzal, hogy a Jobbik szavazói közül sem mindenki rasszista. Ez bizonyára így is van. De azért ne ámítsuk magunkat! Alapvetően mégis csak a cigányellenes, antiszemita, homofób politikájának köszönheti a Jobbik, hogy bekerült a parlamentbe.És szavazóinak döntő többsége csak addig támogatja ezt a pártot, ameddig úgy véli, hogy a "cukiság kampány" csupán taktika a szavazóbázis bővítése érdekében, de hatalomra kerülve, ígéretéhez híven majd "megoldja a cigánykérdést", korlátozza a "zsidók túlzott térnyerését a szellemi életben", Toroczkay-módra lép fel a menekültekkel szemben, és kemény kézzel rendet csinál az országban. A támogatóik ezt várják tőlük és a párt vezetői ezt pontosan tudják.Hogy most mégis miért viselkedik a képviselőik többsége civilizált européer demokrataként? Kizárólag szavazatszerzési megfontolásokból. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy nem tudnak annyira szélsőjobbra húzódni, hogy a Fidesz hideg leheletét ne éreznék a nyakszirtjükön, hogy a kormánypártok ne előznék őket jobbról.Ahhoz hogy ezen a térfélen győzzenek, annyira szélre kellene húzódniuk, annyira militarizálódnának, hogy lezuhannának a szakadékba. Így nem maradt más választásuk, mint hogy befelé, a centrum felé araszolnak. De ez csak taktika.Az viszont stratégia, hogy a menekülteket válogatott eszközökkel üldöző, bántalmazó, megalázó Toroczkay László még mindig a párt alelnöke, hogy az oroszokkal és az irániakkal való kapcsolata a pártnak mit sem lazult. És azért ne felejtsük legfontosabb támogatójuk előéletét sem. Lehet, hogy a Jobbik politikusai nem korruptak, de a pénz, amiből Simicska Lajos finanszírozza a párt működését, ugyanolyan korrupt csatornákon került a párthoz, ahogyan a Fidesz most is működik.Lehet, hogy a pénznek általában nincs szaga, de az ellopott közpénzek bűze örökké megmarad. Az nem megy, hogy egyszer csak elfelejtjük, hogy Simicska ugyanúgy kizárólag a közpénzek lenyúlásából tett szert a vagyonára, ahogyan most Mészáros, Garancsi, Vajna, mi több az egész rendszert ő találta ki és építette fel.És azt se felejtsük, hogy a Simicska-féle média birodalom ugyanazokkal a mocskos, goebbelsi eszközökkel dolgozott, mint most az övét váltó új, fideszes propaganda monstrum.Simicska és a Jobbik kényszerűségből talált egymásra, mert mindketten elvesztették a Fidesz és konkrétan Orbán Viktor kegyeit. A Jobbiknak szüksége van Simicska összelopott pénzére, Simicskának pedig a Jobbikra, amellyel - esetleg - sarokba szoríthatja Orbánt. Ettől azonban egyik szereplő sem változott meg. És ha egy sokak által támogatott ellenzéki demokraták és Jobbik szövetség legyőzné Orbán Viktort, akkor az a magyar demokratikus politika végóráját jelentené.Nemcsak azért, mert a dolgok jelenlegi állása szerint egy ilyen szövetségben a Jobbik lenne a legerősebb párt, hanem azért is, mert az olyan hitelvesztés és önfeladás lenne a demokrata pártok részéről, ami megsemmisítené a teljes demokratikus oldalt. És akkor arról nem beszélek, hogy egy ilyen koalíció öt perc alatt szétesne és a Fidesz teljes triumfálásához vezetne. Mert nem igaz, hogy az ellenségem ellensége a barátom. Csak az a barátom, akivel a legalapvetőbb kérdésekről - demokrácia, jog- és esélyegyenlőség, humanizmus, társadalmi szolidaritás - közös értékeket vallunk.