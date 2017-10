Szerző: Vásárhelyi Mária

Letartóztatása után másfél évet töltött magánzárkában, ami azt jelentette, hogy egy akkora cellába volt bezárva, amibe egy priccs, egy asztal és egy szék fért be. WC-re sem mehetett ki, egy küblit kapott.A szobában egy 25-ös égő égett és hemzsegtek a poloskák. Két-három hetente egyszer vitték ki "sétálni" 10 percre, egy alagsori, patkányoktól hemzsegő helyiségben járkálhatott fel-alá.Könyvet is csak egy fél év után kapott először. Nemcsak fizikailag, hanem idegileg és lelkileg is az összeomlás határára került.A börtönőrök és kihallgatók egy része a Köztársaság téri és körúti lincselések áldozatainak hozzátartozói voltak, akikben égett a bosszúvágy és a testi és lelki kínzások legkülönbözőbb módszereit vetették be a forradalom letartóztatott résztvevőivel szemben. A kihallgatások során egyfolytában a budapesti lincselésekről készült borzalmas felvételekkel szembesítették őket, azt sulykolva, hogy ez volt a forradalom.A teljes elszigeteltségben élő, meggyötört és az őrület határára kergetett rabok egyre jobban elbizonytalanodtak, hogy valójában miben is vettek részt, hogy mi is történt október 23 és november 4 között. És amikor a tárgyalás végén - az utolsó szó jogán - édesapám azt mondta, hogy ő nem ezt akarta, akkor ezekre a szörnyű lincselésekre gondolt.Hosszú időnek kellett eltelnie, újra emberek közé - sokszemélyes zárkába - kellett kerülnie, hogy visszanyerje egyensúlyát, és reálisan meg tudja ítélni, hogy miben is vett részt; hogy a forradalomban mekkora súlya volt az ország szabadságáért és függetlenségéért folyó felkelésnek és mekkora az embertelen lincseléseknek.Aki ma, a forradalom évfordulóján a lincseléseket ábrázoló képet posztol, az éppen úgy viselkedik, mint az édesapám kihallgatói. Mert természetesen, mint minden forradalomban, úgy 56-ban is történtek jóvátehetetlen, borzalmas dolgok, de azt sugallni, hogy ez volt az 56-os forradalom, aljas hazugság.