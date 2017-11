Egy rákbeteg már nem potenciális szavazó

Szerző: Vásárhelyi Mária

A hospice program magyarországi meghonosítását és a hozzá kapcsolódó szakemberképzést személyesen az a Soros György kezdeményezte és finanszírozta, akinek arcképével, mint a magyar emberek első számú ellenségével, ma ki van tapétázva az ország.Akit arra szemeltek ki a kormánypártok, hogy az ellene szított gyűlölet legyen a legerősebb kohéziós erő saját szavazótáborukban. Aki ma, a hatalom aljas propaganda kampányában megtestesíti a főgonoszt.Soros György azért döntött úgy, hogy az általa létrehozott Alapítvány elindítsa a hospice programot, mert saját édesanyja is egy ilyen intézményben töltötte élete utolsó napjait, képzett szakemberek, emberhez méltó körülmények között, családi körben és Soros azt a gondolta, hogy a méltó halál mindenkit megillet, nemcsak a jómódú amerikaiakat, hanem a magyar embereket is.A filantrop milliárdos - éppen a méltó halál gondolatának népszerűsítse érdekében - el is mesélte, hogy édesanyja először azt kérte tőle, hogy ha a fia úgy látja, hogy szenvedései már elviselhetetlenek, akkor segítsen neki eltávozni.Soros, bár megértette édesanyja kérését, de elborzasztotta a gondolat. Számára éppen ezért volt revelatív élmény a hospice ellátás, amelyben édesanyjának része volt, mert megtapasztalta, hogy meghalni emberhez méltó módon, szeretteink körében is lehet. Ezt a mélyen emberi történetet fordította le a kormánypárti propaganda úgy, hogy "Soros akár az anyját is megölte volna". Hetekig ettől a szennytől volt hangos a goebbelsi kormánypropaganda.A Soros Alapítvány 2004-es megszűnéséig - mai értéken számolva - több száz millió forinttal támogatta a hospice ellátás kialakulását, fejlődését és a szakemberképzést Magyarországon.Most végveszélybe került Magyarországon a hospice ellátás, mivel a magyar kormány eddig válaszra sem méltatta kérelmüket, amelyben 50 millió forintot kértek működésük folytatásához. Annak ellenére nem kaptak választ, hogy a Hospice Alapítvány egyértelművé tette, hogy amennyiben nem kapják meg a szükséges összeget, be kell fejezniük magyarországi működésüket.Most, hogy kitört a botrány, cinikusan közölték, hogy évi 25 millió forinttal eddig is támogatták a hospice hálózat működését. És bár nem válaszoltak az Alapítvány kérvényére, érzékeltetik, hogy még az is lehet, hogy adnak valami pénzt a további működéshez.De nix ugri-bugri! Mert a magyar kormány nyilván feleslegesen kidobott pénznek gondolja, hogy az állandóan hivatkozott magyar emberek, emberhez méltó módon fejezhessék be életüket. Hiszen egy végstádiumban lévő rákbeteg már nem potenciális szavazó és a Soros elleni gyűlöletkampánynak sem lehet célpontja. Akkor meg minek költeni rá?Nagyjából ez a különbség Soros György és a jelenlegi magyar kormány magyaremberekhez és általában a humanizmushoz való viszonya között.