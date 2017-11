Szerző: Vásárhelyi Mária

Az emelje fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ezek az emberek bármiféle autonómiával rendelkeznek ezekben a pozíciókban. Ne csináljunk úgy, mintha bármilyen személyi változásnak bármiféle hatása lenne az ország sorsára.Ezek az újundokak úgy viselkednek, mint az óvodások a játszótéren; ha megunják a homokozót, átülnek a libikókára és ha abból is elegük lett, akkor beülnek a hintába. Egy kicsit persze lökdösődnek, mert lehet, hogy aki éppen a libikókán ül, az még nem akar leszállni, de akkor majd jön az óvóbácsi és rendet tesz.Vegyük már tudomásul, hogy ezt az országot egy bűnszervezet irányítja, amelyben egyetlen autonómia létezik, a miniszterelnök, mindenkit ő rángat dróton és a sok vazallus az ő kegyeit keresi.Ő azaz omnipotens diktátor, aki minden kérdést eldönt, attól kezdve, hogy mennyi pénzt költ az ország oktatásra és hogyan működjön az egészségügyi rendszer, odáig, hogy ki legyen a Felcsút edzője.És ha mi elkerekedett szemmel szörnyülködünk azon, hogy Rogán lesz az MNB elnöke, miközben nyilvánvaló, hogy ennek azon kívül, hogy Rogán új homokozót keres, semmiféle jelentősége nincs, akkor be is jön a számításuk. Mert elérik, hogy az ország egyre katasztrofálisabb állapota helyett megint csak teljesen lényegtelen dolgokról szóljon a közbeszéd.