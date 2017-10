Orbán megint csak taktikázik

Szerző: Vásárhelyi Mária

A legfontosabb, hogy miközben a választásokig ugyanolyan fordulatszámon lehet a gyűlöletet szítani Soros és a CEU ellen, az EU és az USA is elégedett lehet, hiszen haladékot adtak az egyetemnek, hogy a nem létező hiányosságokat pótolja.És amilyen hülyék a Nyugatiak, el is hiszik, hogy ez a kormány kompromisszumot szeretne kötni az egyetemmel, miközben ők is tudják, hogy semmi másról nincs szó, mint egy színvonalas felsőoktatási intézmény politikai célokból történő kinyírásáról, a felsőoktatás autonómiája utolsó morzsáinak felszámolásáról. Aztán, ha eljön az ideje, és úgy hozza a politikai szükség, akkor majd végleg kinyírják az egyetemet.A nyugati világ meg nagyon fog csodálkozni, és csóválja majd a fejét. Persze az is lehet, hogy lekerül a napirendről a CEU, mert lesz a gyűlöletnek új, hatékonyabb tárgya. Most mindenesetre a kormány, a számára legkedvezőbb döntést hozta. Újabb egy évig nyomás alatt lehet tartani az egyetemet és bármikor felmelegíthető a gyűlöletkampány, ugyanakkor, ha találnak gyorsabban ölő mérget a társadalom mérgezésére, a gyűlölet szítására, akkor a CEU lekerülhet a napirendről.És ha Orbán még reménykedik abban, hogy Trump egyszer fogadja, akkor a CEU engedélyét viheti "hoztam is, meg nem is" ajándékként a Fehér Házban. És mindezt még élvezik is.