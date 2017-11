Orbán Viktor legyőzi a Nyugatot

Szerző: Vásárhelyi Mária

Nem mondhatjuk, hogy nem volt nagyralátó elképzelés. Hruscsov azt ígérte a szocialista tábor országainak, hogy 20 év múlva mind gazdasági teljesítőképességben mind pedig a társadalmi jólétben elérjük a nyugati országok szintjét, és azután a határ a csillagos ég lesz. A gaz imperialisták kétségbeesve próbálnak majd lépést tartani velünk, de minél inkább szedik a lábukat, annál jobban lemaradnak, mivel mi ideológiailag annyival felsőbbrendű rendszert építünk, hogy lemaradásuk egyre csak növekszik.Aztán 1981-ben, a nagy sietségben a magyar gazdaság olyan gyalázatos helyzetbe került, hogy a célegyenesben nem volt más választásunk, mint hogy a rothadó Nyugatnál házaljunk életmentő kölcsönért.És ettől kezdve nyugati kölcsönökből finanszíroztuk a versenyfutást, amelyben egyre hátrébb kerültünk. A Szovjetunió forrásai addigra ugyanis már teljesen kimerültek.A rendszerváltás idejére sikerült annyira eladósítani az országot, hogy ismét a gazdasági összeomlás szélére jutottunk.Most - Nyikita Szergejevics nagyralátó elképzeléseit túlszárnyalva - Orbán Viktor nem egyszerűen a Nyugat utolérését és leelőzését, hanem egyenesen a legyőzését ígérte meg hívei előtt az országnak.Miközben folyamatosan szakadunk le nemcsak a nyugati országoktól, hanem a saját régiónk államaitól is. Most éppen ott tartunk a nagy utolérésben, hogy az Unió 5 legszegényebb országa közé küzdöttük le magunkat, az egy főre jutó GDP nagyságát tekintve pedig az utolsó három közé. A magyar lakosság harmada szegénységben él, és a gyermekek 36 százaléka nélkülözésben és kirekesztettségben nő fel. A leszakadás folyamatos és feltartóztathatatlannak tűnik.Persze innen szép győzni!S hogy mi fűti a motorokat? Hát persze, hogy "a szeretet ereje". Ezzel csak két probléma van. Egyrészt, hogy ennek, ha lenne is, nagyon alacsony a gazdasági fűtőértéke, másrészt , hogy nincs Európában még egy ország, amelyben - a kormány áldásos tevékenységének eredményeképpen - ennyi gyűlölet halmozódott fel és ahol az emberek ennyire utálják egymást. (És még egy rohadt szputnyikot sem sikerült fellőnünk.)